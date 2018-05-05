Возвращение капитала: как офшорные деньги россиян прибивает к криптовалютным берегам

Британские власти оставили российским владельцам счетов на Британских и виргинских островах (BVI) два года на принятие решений о дальнейшей судьба своего капитала. Теперь перед бизнесменами встает дилемма: вывести средства, либо попасть под прицел правоохранительных органов и мировых СМИ. Проблема в том, что количество офшорных зон в мире ежегодно уменьшается. Поэтому владельцы офшорных компаний начинают активно рассматривать возможность инвестировать свои средства в криптовалюту.

Большую популярность для создания головной компании среди российских бизнесменов получили оффшорные юрисдикции, которые позволяют сохранить конфиденциальность владельца, избежать валютных рисков, политических и экономических проблем. Однако интерес к структуре владения компании неимоверный, как со стороны государства так и со стороны средства массовой информации. В качестве примера можно привести утечки в 2015 году в СМИ конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, в результате чего было поднято много скандалов о том, что своими компаниями с многомиллионными счетами в банках владеют первых лицах разных стран.

Британский курс на деофшоризацию

2 мая депутаты палаты общин британского парламента проголосовали за то, чтобы обязать заморские территории (BVI, Каймановые острова и др) до конца 2020 года раскрыть бенефициаров офшорных компаний.

Согласно исследованию аналитиков неправительственной организации Global Witness, на счетах россиян в британских офшорах хранится более $47 млрд Эта сумма в пять раз больше той, которую россияне хранят на счетах в британских банках.

Самая популярная среди россиян оффшорная зона — Кипр, как показала практика, не всегда гарантирует анонимность бенефициаров, а также сохранность самого счета. Уже были случаи, когда власти Кипра заморозили счета россиян и нет оснований полагать, что они не повторят этого в будущем. Особенно сильно от деофшоризации могут пострадать резиденты санкционного списка США, на которых, вероятно, и рассчитана подобная мера.

Что знает ФНС Начать уходить из офшорных зон россиян подстегивает еще и Федеральная налоговая служба России (ФНС). Налоговая подписала несколько международных соглашений, предусматривающих автоматический обмен финансовой и налоговой информацией. Документ ратифицировали 48 стран, в том числе, Великобритания и ее заморские территории. В рамках закона о деофшоризации данное соглашение может повлечь доначисление налогов для российских налоговых резидентов — владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК).

Он обязал владельцев более 10% доли в иностранной компании уведомить об этом российские налоговые органы в 2015 году. А в 2016 году обязал собственников доли более 50% заплатить налог с нераспределенной прибыли КИК которая в 2015 году должна была составить более 50 млн рублей.

Так что теперь искать новую гавань для капитала будет сложно. Один из вариантов — это перевод денег в Россию.

Деньги могут вернуться домой

В России началась так называемая амнистия капиталов, которая продлится с 1 марта 2018 года до 28 февраля 2019 года.

Вступившие в силу в феврале 2018 года поправки в Налоговый кодекс предусматривают налоговую амнистию по возврату капиталов, а поправками в Уголовный кодекс освобождаются декларанты зарубежных счетов и активов от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. В декларации можно будет указать счета и вклады в зарубежных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 года, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года и закрытые на дату подачи декларации.

Однако не понятно, насколько бизнесмены доверяют принятым законам и хотят вернуть деньги именно на родину. И тут на помощь приходит криптовалюта, интерес к которой за последние полгода сильно вырос со стороны бизнес сообщества.

Криптовалютные берега

В условиях неадаптированной регуляторной базы и отсутствия устойчивой правоприменительной практики, а также высоком уровне анонимности, криптовалюты могут стать временным или постоянным убежищем для владельцев оффшорных капиталов. Хотя власти США, Китая, Европы и других регионов все сильнее стремятся поставить криптовалюты под контроль, пока нет ни одного эффективного законного способа, обязывающего раскрывать данные их владельцев, размеры их активов и движения средств. Главным направлением для оказания давления с целью деанонимизации держателей криптоактивов власти выбрали криптовалютные биржи, то есть посредников при их покупке и продаже. Активнее всего в этом продвинулись американские контролеры и силовики.

30 ноября в суде Сан-Франциско завершился первый процесс, касающийся раскрытия данных клиентов крупнейшей криптовалютной биржи Coinbase. Налоговое управление США (IRS) требовало раскрыть доходы инвесторов, которые в период с 2013 по 2015 год получили доход более $20 000. Coinbase должна была передать IRS имена, даты рождения и адреса 500 000 инвесторов. Биржа обжаловала требование, и Coinbase пришлось раскрыть налоговой службе информацию только о 13 тысячах человек. В январе 2018 Coinbase разослала пользователям копию налоговой формы 1099-K, касающуюся транзакций, проведенных на бирже в 2017 году.

Повышенный интерес американские власти демонстрируют к владельцам криптовалют родом из России. Одна из таких кампаний по подрыву автономных каналов оборота криптовалют для нашей страны завершилась разгромом самой популярной на постсоветском пространстве криптобиржи — BTC и арестом ее предполагаемого сооснователя Александра Винника. Сейчас его экстрадиции, а значит, и доступа ко всей информации о бенефициарах BTC (700 тыс. клиентов, 9 млн биткоинов), усиленно добивается правительство США. Ему предъявлено обвинение, применимое, но до сих пор не примененное, ни к какому другому основателю криптобиржи.

Кроме того, ранее Эдвард Сноуден заявлял, что АНБ в ходе проекта Monkeyrocket следит за владельцами Биткоина, в частности собирает и ворует информацию о владельцах: их логины, пароли, идентификаторы устройств и ключи анонимных аккаунтов в соцсетях.

Однако серьезных успехов, не считая Coinbase ни на словах, ни на деле американским регуляторам достичь все еще не удалось. Общественное сопротивление деанонимизации криптовалют, придуманных именно с целью скрытных, но верифицируемых транзакций, по-прежнему высоко, а количество аргументов в пользу их особого статуса, похоже, только увеличивается. Поэтому на сегодняшний день один из самых оптимальных способов спрятать деньги — инвестировать их в криптовалюту. И первыми сигналами к тому, что оффшорные деньги ринулись в криптовалюту — станет рост цен самых популярных криптовалют.

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