В Ленинградской области стартовала акция «Чистый берег»

"Эта акция проводится не первый год. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Я уже говорил, что настало время прибираться в России , и вы как раз этим занимаетесь", — заявил Иванов на открытии акции. Он поблагодарил всех ее участников, МЧС России и лично главу министерства, который поддержал проведение этой акции.

Иванов, Пучков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично приняли участие в уборке от мусора берега Ладожского озера в Приозерске. «Возьмем в руки грабли и лопаты и немного поработаем», — сказал Иванов.

Он сообщил, что в прошлом году в акции «Чистый берег» участвовали 160 тысяч добровольцев и волонтеров. «В прошлом году от мусора было очищено 6 тысяч километров прибрежной территории», — сказал спецпредставитель президента и выразил надежду, что «в этом году будет сделано не меньше».

Иванов вместе с Пучковым в режиме видеоконференцсвязи заслушал доклады руководителей территориальных органов МЧС России о готовности к началу акции. «Я еще раз хочу сказать спасибо и вам, и вашим подчиненным, и волонтерам, которые присоединились к этой акции», — сказал Иванов. Он пояснил, что эта работа уже приносит свои плоды, так как в ней участвуют молодые люди, которые уже «где попало мусорить не будут».

Глава МЧС России поручил провести разъяснительную работу с населением, чтобы люди не мусорили в местах отдыха. «Необходимо наводить порядок», — сказал Пучков.

Впервые Всероссийская акция «Чистый берег» стартовала по поручению главы МЧС России Владимира Пучкова в 2014 году. Она была организована в субъектах РФ в целях формирования бережного отношения граждан к природе, воспитания у подрастающего поколения экологической культуры. Традиционно акция проходит перед началом купального сезона и после его завершения.