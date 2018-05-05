Сторонники Навального провели в Тюмени несанкционированную акцию протеста «Он нам не царь» 

Сегодня, 5 мая, в центре Тюмени прошли несогласованные шествие и митинг сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. В 13:00 участники акции протеста собрались у памятника Ленину и направились к драмтеатру. На площади 400-летия Тюмени они высказывали свое недовольство действующей властью и выступали против принятого решения о блокировке мессенджера Telegram. Штаб Навального в Тюмени заранее подавал уведомление о проведении шествия и митинга в честь всероссийской акции в поддержку права быть гражданами страны. Документ был направлен в комитет по межнациональным отношениям администрации Тюмени 20 апреля, — отмечают представители тюменского штаба оппозиционного политика. Маршрут шествия и место, выбранное для проведения митинга в центре Тюмени, сторонникам Алексея навального не согласовали. В качестве альтернативы им предложили собраться на территории зоны отдыха в Заречном микрорайоне, но организаторов акции не устроил такой вариант. Они не стали отказываться от своих планов и решили провести в центре Тюмени несанкционированный митинг. Акция протеста «Он нам не царь» длилась в Тюмени около двух часов и обошлась без задержания ее участников. Журналист 72.ru вел прямую трансляцию с места событий.
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Подобные акции прошли сегодня и в других городах. В Красноярске в полицию попали более 150 человек, в Якутске -75, а в Челябинске 16 волонтеров штаба, включая руководителя, были задержаны еще до начала шествия. Не обошлось без задержаний в Барнауле, Пензе и Томске, сообщает Meduza.