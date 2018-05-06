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Акция левой оппозиции в Москве прошла мирно
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Акция левой оппозиции в Москве прошла мирно 

BFM.RU 1 час назад
Акция левой оппозиции завершилась в Москве без серьезных инцидентов. Митинг проходил на Сувровской площади, передает «Инетрфакс». На импровизированной сцене напротив памятника Александру Суворову выступили представители профсоюзов и левых партий.
Сейчас мероприятие завершено, участники акции расходятся. По данным столичного главка полиции, в согласованном митинге приняли участие 180 человек. По данным организаторов, в митинге приняли участие около тысячи человек, были задержаны пять человек. Они доставлены в отделения полиции.
Организатором акции выступил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Собравшиеся высказались за смену социально-экономического курса страны и состава правительства, а также за объединение оппозиционных сил. Акция прошла мирно.
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