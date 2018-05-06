Акция левой оппозиции в Москве прошла мирно

Акция левой оппозиции завершилась в Москве без серьезных инцидентов. Митинг проходил на Сувровской площади, передает «Инетрфакс». На импровизированной сцене напротив памятника Александру Суворову выступили представители профсоюзов и левых партий.

Сейчас мероприятие завершено, участники акции расходятся. По данным столичного главка полиции, в согласованном митинге приняли участие 180 человек. По данным организаторов, в митинге приняли участие около тысячи человек, были задержаны пять человек. Они доставлены в отделения полиции.