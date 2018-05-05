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В Курской области средняя зарплата приближается к 28 тысячам
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В Курской области средняя зарплата приближается к 28 тысячам 

Курские известия 54 минуты назад
Фото: Курские известия
Курскстат подсчитал среднемесячную оплату труда в январе-феврале 2018. Сумма получилась27,9 тысяч рублей.
Темп роста к аналогичному периоду прошлого года — 112,6%, — уверяют аналитики. Так, по мнению Курскстата, самая маленькая зарплата у представителей торговли: 23,5 тыс. рублей. Следом идут аграрии со средней зарплатой в 24,7 тыс. рублей. Строители в среднем получают 26,6 тысяч рублей, представители обрабатывающего производства — 27,1 тысячу. В отрасли транспорта и связи зарабатываю в среднем 29,6 тысяч рублей. А самая высокая средняя зарплата в промышленности: 31,5 тысяча.
Напоминаем, что «средний» показатель оплаты труда, а также механизм его подсчета — не всегда объективно показывает реальную ситуацию с уровнем заработной платы.
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