В Курской области средняя зарплата приближается к 28 тысячам

Курскстат подсчитал среднемесячную оплату труда в январе-феврале 2018. Сумма получилась27,9 тысяч рублей.

Темп роста к аналогичному периоду прошлого года — 112,6%, — уверяют аналитики. Так, по мнению Курскстата, самая маленькая зарплата у представителей торговли: 23,5 тыс. рублей. Следом идут аграрии со средней зарплатой в 24,7 тыс. рублей. Строители в среднем получают 26,6 тысяч рублей, представители обрабатывающего производства — 27,1 тысячу. В отрасли транспорта и связи зарабатываю в среднем 29,6 тысяч рублей. А самая высокая средняя зарплата в промышленности: 31,5 тысяча.

Напоминаем, что «средний» показатель оплаты труда, а также механизм его подсчета — не всегда объективно показывает реальную ситуацию с уровнем заработной платы.