Реконструкцию Рижского рынка в Москве могут начать в 2019 года 

МОСКВА, 5 мая — РИА Недвижимость. Реконструкцию Рижского рынка в Москве могут начать в 2019 году, сообщил в субботу журналистам первый заместитель генерального директора по девелопменту «Мосинжпроект» Альберт Суниев.
"Сейчас рассматривается вопрос о реконструкции, идут согласования концепции. Скорее всего, она будет согласована до конца лета 2018 года", — сказал Суниев.
Он добавил, что работы по реконструкции рынка «могут начаться уже в следующем году».
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что Рижский рынок реконструируют в ходе строительства новой станции метро «Ржевская» Третьего пересадочного контура.