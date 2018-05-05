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Реконструкцию Рижского рынка в Москве могут начать в 2019 года
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Реконструкцию Рижского рынка в Москве могут начать в 2019 года 

РИА Недвижимость 58 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 5 мая — РИА Недвижимость. Реконструкцию Рижского рынка в Москве могут начать в 2019 году, сообщил в субботу журналистам первый заместитель генерального директора по девелопменту «Мосинжпроект» Альберт Суниев.
"Сейчас рассматривается вопрос о реконструкции, идут согласования концепции. Скорее всего, она будет согласована до конца лета 2018 года", — сказал Суниев.
Он добавил, что работы по реконструкции рынка «могут начаться уже в следующем году».
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что Рижский рынок реконструируют в ходе строительства новой станции метро «Ржевская» Третьего пересадочного контура.
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