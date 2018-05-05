Реконструкцию Рижского рынка в Москве могут начать в 2019 года

МОСКВА , 5 мая — РИА Недвижимость. Реконструкцию Рижского рынка в Москве могут начать в 2019 году, сообщил в субботу журналистам первый заместитель генерального директора по девелопменту «Мосинжпроект» Альберт Суниев

"Сейчас рассматривается вопрос о реконструкции, идут согласования концепции. Скорее всего, она будет согласована до конца лета 2018 года", — сказал Суниев.

Он добавил, что работы по реконструкции рынка «могут начаться уже в следующем году».