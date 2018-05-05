Концепцию реконструкции Рижского рынка в Москве подготовят к концу лета

О том, что Рижский рынок будут реконструировать в рамках строительства новой станции метро «Ржевская» говорил заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин

Территория рынка войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рижская» и «Ржевская» Большой кольцевой линии (БКЛ).

"Сейчас рассматривается возможность реконструкции Рижского рынка — идёт согласование, разрабатывается концепция. За лето эти вопросы должны будут решены", — сказал Альберт Суниев.

Ведутся консультации с департаментом торговли и услуг Москвы, вырабатывается общее решение. Сама реконструкция рынка может начаться в следующем году. При этом, свой функционал Рижский рынок сохранит, отметил Суниев.

Рижский рынок — один самых известных цветочных рынков Москвы. Расположен на проспекте Мира, рядом со станцией метро «Рижская» и напротив Рижского вокзала. Здание, в котором он расположен, было введено в эксплуатацию в 1982 году. Площадь рынка составляет свыше двух тыс. кв м.