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Концепцию реконструкции Рижского рынка в Москве подготовят к концу лета
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Концепцию реконструкции Рижского рынка в Москве подготовят к концу лета 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Столичные власти до конца лета должны разработать концепцию реконструкции Рижского рынка в Москве, сообщил журналистам в субботу первый заместитель генерального директора «Мосинжпроект» Альберт Суниев.
О том, что Рижский рынок будут реконструировать в рамках строительства новой станции метро «Ржевская» говорил заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.
Территория рынка войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рижская» и «Ржевская» Большой кольцевой линии (БКЛ).
"Сейчас рассматривается возможность реконструкции Рижского рынка — идёт согласование, разрабатывается концепция. За лето эти вопросы должны будут решены", — сказал Альберт Суниев.
Ведутся консультации с департаментом торговли и услуг Москвы, вырабатывается общее решение. Сама реконструкция рынка может начаться в следующем году. При этом, свой функционал Рижский рынок сохранит, отметил Суниев.
Рижский рынок — один самых известных цветочных рынков Москвы. Расположен на проспекте Мира, рядом со станцией метро «Рижская» и напротив Рижского вокзала. Здание, в котором он расположен, было введено в эксплуатацию в 1982 году. Площадь рынка составляет свыше двух тыс. кв м.
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