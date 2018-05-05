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Канадец-именинник сорвал куш в лотерею в день выхода на пенсию
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Канадец-именинник сорвал куш в лотерею в день выхода на пенсию 

Lenta.ru 1 час назад
Житель канадского Ванкувера Пин Куэнь Шум (Ping Kuen Shum) сорвал миллионный джекпот в свой день рождения. Как сообщает новостной портал BBC News, в тот же день он вышел на пенсию.
Шум рассказал, что купил лотерейный билет, находясь в приподнятом расположении духа, так как в тот же день отпраздновал последний рабочий день и день рождения. В тот же вечер он узнал, что выиграл два миллиона канадских долларов (около 98 миллионов рублей). Неожиданное везение он отметил вместе с друзьями и семьей, объевшись традиционными китайскими легкими блюдами — димсамами.
Выигрыш он планирует потратить на путешествие в Китай. «Даже не верится, что все три события случились в один день. Я столько лет упорно трудился и теперь хочу поделиться состоянием с семьей», — признался Шум.
В середине апреля сообщалось об американце, который сорвал джекпот в лотерею второй раз. Мужчина объяснил свое везение хорошей кармой, так как в день покупки билета дал нищему несколько долларов.
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