В России предложили сузить полосы на дорогах

России предложили новый предварительный национальный стандарт, который позволит сузить полосы на дорогах до 3–3,25 м в населенных пунктах и до 3,25–3,5 м на магистралях за городом. Об этом пишут "Известия"

Как отмечается, ширина полос и более жирная разметка, обозначающая повороты, помогут снизить аварийность и повысить пропускную способность трасс. Проект нового стандарта планируют принять до конца года.

В настоящее время полосы в основном имеют ширину 3,75 м.

Ранее сообщалось, что с 28 апреля в ПДД официально появилась ответственность за выезд на «вафельную» разметку на загруженных перекрестках.