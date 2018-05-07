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В России предложили сузить полосы на дорогах
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В России предложили сузить полосы на дорогах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В России предложили новый предварительный национальный стандарт, который позволит сузить полосы на дорогах до 3–3,25 м в населенных пунктах и до 3,25–3,5 м на магистралях за городом. Об этом пишут "Известия".
Как отмечается, ширина полос и более жирная разметка, обозначающая повороты, помогут снизить аварийность и повысить пропускную способность трасс. Проект нового стандарта планируют принять до конца года.
В настоящее время полосы в основном имеют ширину 3,75 м.
Ранее сообщалось, что с 28 апреля в ПДД официально появилась ответственность за выезд на «вафельную» разметку на загруженных перекрестках.
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