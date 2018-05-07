Дорожные полосы сузят по всей России 

Ширину полос на дорогах в населённых пунктах могут сузить до 3-х метров, на скоростных автодорогах за городом — до 3,5 метра. Соответствующий проект предварительного национального стандарта планируют принять до конца года, рассказал глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Согласно ныне действующим ГОСТам и нормам, ширина полос на российских дорогах, как правило, составляет 3,75 метра. Однако в ряде городов в течение нескольких лет проводится эксперимент по сужению полос. Так, в Москве около сотни проблемных участков (в их числе также вылетные магистрали) получили новую разметку за последние три года. Как отмечают «Известия», в результате пропускная способность в некоторых местах увеличилась до 50%.