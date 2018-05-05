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Десятки человек задержаны на несанкционированных акциях по всей России
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Десятки человек задержаны на несанкционированных акциях по всей России
News.ru
1 час назад
Комментарии
Суббота 5 мая началась с протестных акций по
городам России
. В разных частях страны уже задержаны несколько десятков человек.
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