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В Мельбурне впервые прошла акция «Бессмертный полк»
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В Мельбурне впервые прошла акция «Бессмертный полк» 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
В Мельбурне впервые прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие около 200 человек. К приуроченному ко Дню Победы шествию готовились долго, рассказала ТАСС одна из организаторов Екатерина Эдди.
По ее словам, будущим участникам предложили прислать фотографии своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. После этого организаторы сделали фотографии в едином дизайне. Треть участников шествия составили дети.
Провести акцию разрешили городские власти. Также она была согласовано с полицией, поэтому во время шествия никаких проблем не было. Многие прохожие, по словам Екатерины Эдди, спрашивали о шествии — им раздавали специально подготовленные листовки с информацией о празднике. При этом сами участники акции попросили организовать ее и в следующем году.
Напомним, акция «Бессмертный полк» приурочена ко Дню Победы, впервые была проведена в 2007 году в Тюмени. Во время шествия участники акции несут портреты родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
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