В Мельбурне впервые прошла акция «Бессмертный полк»

В Мельбурне впервые прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие около 200 человек. К приуроченному ко Дню Победы шествию готовились долго, рассказала ТАСС одна из организаторов Екатерина Эдди.

По ее словам, будущим участникам предложили прислать фотографии своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. После этого организаторы сделали фотографии в едином дизайне. Треть участников шествия составили дети.

Провести акцию разрешили городские власти. Также она была согласовано с полицией, поэтому во время шествия никаких проблем не было. Многие прохожие, по словам Екатерины Эдди, спрашивали о шествии — им раздавали специально подготовленные листовки с информацией о празднике. При этом сами участники акции попросили организовать ее и в следующем году.