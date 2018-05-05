В австралийском Мельбурне впервые прошла акция «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк», которая состоялась в австралийском Мельбурне, приняли участие около 200 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на организатора акции Екатерину Эдди.

Несмотря на то, что акция «Бессмертный полк» проводится в Австралии уже несколько лет, в Мельбурне она прошла впервые. Участники акции прошли колонной по набережной реки Ярры, после чего провели пикник в Бэтмэн-парке.

«Мы готовились к ней довольно долго, в том числе предложили будущим участникам прислать нам фотографии своих родных, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны … Мы сами сделали дизайн и потом воспользовались услугами дружественной нам компании, чтобы напечатать портреты. И большинство участников шествия несли такие портреты», — сказала Эдди.

По ее словам, почти треть участников акции составили дети. Она добавила, что по окончании акции участники попросили провести акцию в следующем году.

Организатор акции также сообщила, что проведение акции было согласовано с полицией и разрешено городскими властями, поэтому во время шествия не возникло никаких проблем.