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В австралийском Мельбурне впервые прошла акция «Бессмертный полк»
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В австралийском Мельбурне впервые прошла акция «Бессмертный полк» 

Rambler News Service 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В акции «Бессмертный полк», которая состоялась в австралийском Мельбурне, приняли участие около 200 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на организатора акции Екатерину Эдди.
Несмотря на то, что акция «Бессмертный полк» проводится в Австралии уже несколько лет, в Мельбурне она прошла впервые. Участники акции прошли колонной по набережной реки Ярры, после чего провели пикник в Бэтмэн-парке.
«Мы готовились к ней довольно долго, в том числе предложили будущим участникам прислать нам фотографии своих родных, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны … Мы сами сделали дизайн и потом воспользовались услугами дружественной нам компании, чтобы напечатать портреты. И большинство участников шествия несли такие портреты», — сказала Эдди.
По ее словам, почти треть участников акции составили дети. Она добавила, что по окончании акции участники попросили провести акцию в следующем году.
Организатор акции также сообщила, что проведение акции было согласовано с полицией и разрешено городскими властями, поэтому во время шествия не возникло никаких проблем.
В ближайшие дни акция пройдет в других австралийских городах, в том числе в Сиднее и Брисбене.
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