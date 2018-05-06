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Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась в Мельбурне
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Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась в Мельбурне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Около 200 человек промаршировали по улицам австралийского Мельбурна в рамках акции «Бессмертный полк», передает ФБА «Экономика сегодня».
Местом сбора стал центр города, после чего участники патриотической акции прошли колонной по набережной местной реки Ярры, а затем устроили пикник. Около трети собравшихся составляли дети.
Участники акции несли фотографии своих дедов и прадедов, которые прошли Великую Отечественную войну.
Стоит отметить, что акция «Бессмертный полк» давно переросла по своим масштабам Россию и превратилась в международное мероприятие, в котором принимают участие жители самых разных государств. Как правило, россияне по происхождению.
Так, «Бессмертный полк» в этом году прошел и в Токио, где число участников составило около 300 человек.
В России эти акции, конечно, многолюднее. В них принимают участие десятки тысяч человек в различных городах страны. Самые масштабные шествия проходят в Москве и Санкт-Петербурге.
В городе на Неве отношение к акции особое, поскольку Петербург во время Великой Отечественной войны находился в блокаде. До сих пор историки не могут определиться с числом петербуржцев, которые погибли во время блокады. Но это число никак не меньше 600 тысяч человек.
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