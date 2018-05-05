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Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Мельбурне
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Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Мельбурне 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Около 200 человек в субботу приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Мельбурне. Участники собрались в центре города, прошли колонной по набережной реки Ярры и затем провели пикник в Бэтмэн-парке.
В Австралии акция «Бессмертный полк» проводится уже несколько лет, однако в Мельбурне она прошла впервые. «Мы готовились к ней довольно долго, в том числе предложили будущим участникам прислать нам фотографии своих родных, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, — рассказала ТАСС Екатерина Эдди, одна из организаторов шествия. — Мы сами сделали дизайн и потом воспользовались услугами дружественной нам компании, чтобы напечатать портреты. И большинство участников шествия несли такие портреты».
"Я тоже несла два портрета, у меня прадед и его брат воевали. Один был рядовым и погиб в 1941 году, второй — пулеметчиком, он погиб в 1942-м. Мне мама о них рассказывала", — добавила она.
По словам организатора, около трети участников акции составили дети. «Мы взяли с собой портативные динамики, и во время шествия играла музыка, всеми любимые песни военных лет. Настроение у людей было праздничным. Впереди колонны шла моя дочь со знаменем Победы, а рядом несли транспарант „Бессмертный полк. Мельбурн. Австралия“ по-русски и по-английски», — отметила Эдди.
Она сообщила, что все пришедшие на «Бессмертный полк» остались в восторге. «Люди горячо благодарят и просят непременно организовать такую акцию в следующем году», — сказала организатор.
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