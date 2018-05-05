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Сводный индекс обрабатывающей индустрии Тайваня вырос в марте с.г.
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Сводный индекс обрабатывающей индустрии Тайваня вырос в марте с.г. 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тайбэй, 5 мая /Синьхуа/ — Согласно данным ведущего мозгового центра по вопросам экономики, в марте 2018 года сектор обрабатывающей промышленности Тайваня вернулся к «вялому росту» после февральского «спада».
Ежемесячный сводный индекс данного сектора вырос на 2,14 пункта до 10,88 п. в марте текущего года, обозначив переход в желто-голубую категорию. Об этом говорится в докладе Тайваньского института экономических исследований /TIER/, опубликованном в пятницу.
Для оценки здоровья экономики на острове используется цветовая система, где «красный» означает перегрев, «янтарный» — небольшой перегрев, «зеленый» — устойчивый рост, «желто-голубой» — замедление, «голубой» — рецессию.
По прогнозу, тенденция «вялого роста» будет влиять на производительность обрабатывающей промышленности острова на протяжении всего 2018 года. -0-
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