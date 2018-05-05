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Глава СПЧ призвал участников протестных акций соблюдать закон
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Глава СПЧ призвал участников протестных акций соблюдать закон 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов призвал к соблюдению закона в ходе протестных акций 5 мая в Москве и других городах. Об этом сообщается на сайте СПЧ.
По его словам, участники акций должны соблюдать законодательство и не провоцировать полицию, а сотрудники правоохранительных органов — проявлять сдержанность и обеспечивать общественный порядок, воздерживаясь от применения силы.
"Вызывает сожаление, что организаторам протестных акций и городским властям в данном случае не удалось найти взаимоприемлемое решение, хотя вариантов было достаточно много. Такая неуступчивость никого не красит", — сказал Федотов.
В ряде городов в России 5 мая проходят акции, организованные сторонниками Алексея Навального. Ранее сообщалось, что на несанкционированном митинге в Красноярске задержали 15 человек.
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