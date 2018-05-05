Глава СПЧ призвал участников протестных акций соблюдать закон

По его словам, участники акций должны соблюдать законодательство и не провоцировать полицию , а сотрудники правоохранительных органов — проявлять сдержанность и обеспечивать общественный порядок, воздерживаясь от применения силы.

"Вызывает сожаление, что организаторам протестных акций и городским властям в данном случае не удалось найти взаимоприемлемое решение, хотя вариантов было достаточно много. Такая неуступчивость никого не красит", — сказал Федотов.