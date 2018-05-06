Приуроченная к 73‐й годовщине победы Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне акция «Бессмертный полк» стартовала в США. Об этом сообщило РИА «Новости».
Первые марши состоялись на Восточном побережье США. Ожидается, что в 2018 году акции пройдут более чем в 20 американских городах.
В Нью-Йорке марш проходит уже в четвертый раз. На набережную реки Гудзон с портретами родственников вышли более тысячи человек.
Как рассказал представитель организации «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан, ежегодно в акции принимает участие все большее число человек — в прошлом году было в два раза меньше участников.
Мы считаем людей по количеству штендеров с фотографиями, которые мы помогаем печатать, и по белым шарикам. В прошлом году мы заготовили полторы тысячи шариков, и все их раздали. В этом году взяли две тысячи и напечатали еще 400 новых штендеров
— Игорь Кочан.
Традиционно акция проходит в ближайшую субботу перед 9 мая. В этом году к городам-участникам присоединились Алабама и Канзас-сити.
Накануне Дня Победы по всему миру проходят акции «Бессмертный полк», на которых люди выходят с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Как региональная акция превратилась в международное движение — в материале «360».