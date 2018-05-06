Акция «Бессмертный полк» стартовала в США

Приуроченная к 73‐й годовщине победы Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне акция «Бессмертный полк» стартовала в США . Об этом сообщило РИА «Новости».

Первые марши состоялись на Восточном побережье США. Ожидается, что в 2018 году акции пройдут более чем в 20 американских городах.

Нью-Йорке марш проходит уже в четвертый раз. На набережную реки Гудзон с портретами родственников вышли более тысячи человек.

Как рассказал представитель организации «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан, ежегодно в акции принимает участие все большее число человек — в прошлом году было в два раза меньше участников.

Мы считаем людей по количеству штендеров с фотографиями, которые мы помогаем печатать, и по белым шарикам. В прошлом году мы заготовили полторы тысячи шариков, и все их раздали. В этом году взяли две тысячи и напечатали еще 400 новых штендеров

— Игорь Кочан.

Традиционно акция проходит в ближайшую субботу перед 9 мая. В этом году к городам-участникам присоединились Алабама и Канзас-сити.

Накануне Дня Победы по всему миру проходят акции «Бессмертный полк», на которых люди выходят с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Как региональная акция превратилась в международное движение — в материале «360».