«Единение под сенью памяти»: акция «Бессмертный полк» проходит в Японии

Акция «Бессмертный полк» второй год подряд проходит в Японии , сообщает ТАСС

В мероприятии, проходящем на территории посольства России в Токио, участвуют десятки россиян, проживающих в этой стране, а также российские дипломаты и их семьи.

Российский посол Михаил Галузин поприветствовал собравшихся и поблагодарил из «за это единение под сенью памяти тех, кто сражался и погиб на фронтах войны».

«В суровые годы войны все народы Советского Союза, все слои советского общества объединились во имя великой цели — победы над нацистской, фашистской Германией », — отметил Галузин.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Россия никогда не даст «стереть из памяти» решающую роль СССР в победе над фашизмом.

Акция «Бессмертный полк» приурочена ко Дню Победы.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ