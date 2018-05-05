«Единение под сенью памяти»: акция «Бессмертный полк» проходит в Японии 

В мероприятии, проходящем на территории посольства России в Токио, участвуют десятки россиян, проживающих в этой стране, а также российские дипломаты и их семьи.
Российский посол Михаил Галузин поприветствовал собравшихся и поблагодарил из «за это единение под сенью памяти тех, кто сражался и погиб на фронтах войны».
«В суровые годы войны все народы Советского Союза, все слои советского общества объединились во имя великой цели — победы над нацистской, фашистской Германией», — отметил Галузин.
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Россия никогда не даст «стереть из памяти» решающую роль СССР в победе над фашизмом.
Акция «Бессмертный полк» приурочена ко Дню Победы.
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