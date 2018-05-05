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Власти штата Нью-Йорк выставили на аукцион
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Власти штата Нью-Йорк выставили на аукцион 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Тюремный комплекс Шатогай был выставлен на аукцион за 100 тысяч долларов властями штата Нью-Йорк.
Власти штата Нью-Йорк выставили на аукцион бывшую тюрьму Шатогай, закрытую летом 2014 года. Минимальная ставка за 30 строений, расположенных на 9 тыс. кв.м, составляет 100 тыс. долларов. Об этом пишет NY Post.
Тюремный комплекс расположен в 17 км от канадского города Квебек. Здания были возведены еще в 1990 году и были приспособлены под нужды медицинского комплекса, общежитий для освободившихся из заключения, а также обеденного зала, кухни и других построек, необходимых для обеспечения жизнедеятельности тюрьмы.
В июля 2014 года губернатор штата Эндрю Куомо привел в действие программу по сокращению количества тюрем а также уменьшению числа заключенных.
Отмечается, что тюрьмы пройдут 24 июля 2018 года.
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