Власти штата Нью-Йорк выставили на аукцион

Тюремный комплекс Шатогай был выставлен на аукцион за 100 тысяч долларов властями штата Нью-Йорк

Власти штата Нью-Йорк выставили на аукцион бывшую тюрьму Шатогай, закрытую летом 2014 года. Минимальная ставка за 30 строений, расположенных на 9 тыс. кв.м, составляет 100 тыс. долларов. Об этом пишет NY Post.

Тюремный комплекс расположен в 17 км от канадского города Квебек. Здания были возведены еще в 1990 году и были приспособлены под нужды медицинского комплекса, общежитий для освободившихся из заключения, а также обеденного зала, кухни и других построек, необходимых для обеспечения жизнедеятельности тюрьмы.

В июля 2014 года губернатор штата Эндрю Куомо привел в действие программу по сокращению количества тюрем а также уменьшению числа заключенных.

Отмечается, что тюрьмы пройдут 24 июля 2018 года.