Более 35 тыс. саженцев высадят жители Красногорска в рамках акции «Лес Победы»

Жители Красногорска высадят более 35 тыс. саженцев в рамках акции «Лес Победы» 12 мая 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Красногорцы высадят более 35 тыс. саженцев на территориях лесного хозяйства Московской области , в Красногорске и в территориальных управлениях Нахабино , Ильинское и Отрадненское. Начнется акция в 11:00», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, комитетом лесного хозяйства для проведения акции на территории Красногорска определены три участка. Для желающих принять участие в акции от здания администрации округа по адресу: ул. Ленина, д. 4 в 10:00 отправятся автобусы до мест высадки деревьев.

«Саженцы, а также инвентарь, футболки с логотипом акции и сувениры будут предоставлены участникам акции организаторами на местах проведения эколого-патриотического мероприятия», — заключили в пресс-службе.

Акция «Лес Победы» в Московской области пройдет 12 мая 2018 г. Это российский эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Второй мировой войны гражданах СССР.