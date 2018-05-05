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Американская тюрьма станет предметом торгов на аукционе
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Американская тюрьма станет предметом торгов на аукционе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Власти штата Нью‐Йорк выставили на продажу здание тюрьмы, которая была закрыта летом 2014 года. Комплекс, включающий около 30 построек, разместившихся на одном гектаре территории, стартует на аукционе с ценником в 100 тысяч долларов, сообщила газета New‐York Post.
Чиновники намерены продать здания, возведенные еще в 1990 году, которые были приспособлены под нужды медицинского комплекса, общежитий для освободившихся из заключения, обеденного зала, кухни и других пунктов, присутствующих в исправительных учреждениях.
В июле 2014 года губернатор штата Эндрю Куомо привел в действие программу по сокращению числа тюрем и уменьшению количества находящихся под стражей.
Тюремный комплекс Шатогай расположен в 17 километрах от канадского города Квебек. Предположительно, что его покупкой заинтересуются строительные компании из Канады. Торги пройдут 24 июля текущего года.
О другом необычном аукционном лоте сообщалось 4 мая. В Лас-Вегасе на продажу выставят торты, которые были приготовлены к свадьбе леди Дианы и принца Чарльза в 1981 году, бракосочетанию герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также к свадьбе принца Чарльза и Камилы Паркер Боулз.
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