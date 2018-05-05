Американская тюрьма станет предметом торгов на аукционе

Власти штата Нью‐Йорк выставили на продажу здание тюрьмы, которая была закрыта летом 2014 года. Комплекс, включающий около 30 построек, разместившихся на одном гектаре территории, стартует на аукционе с ценником в 100 тысяч долларов, сообщила газета New‐York Post.

Чиновники намерены продать здания, возведенные еще в 1990 году, которые были приспособлены под нужды медицинского комплекса, общежитий для освободившихся из заключения, обеденного зала, кухни и других пунктов, присутствующих в исправительных учреждениях.

В июле 2014 года губернатор штата Эндрю Куомо привел в действие программу по сокращению числа тюрем и уменьшению количества находящихся под стражей.

Тюремный комплекс Шатогай расположен в 17 километрах от канадского города Квебек. Предположительно, что его покупкой заинтересуются строительные компании из Канады . Торги пройдут 24 июля текущего года.