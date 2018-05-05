В Казани пройдет республиканская акция «Аллея Памяти» 

Ежегодно в памятном мероприятии принимают участие более 100 человек.
5 мая в Парке Победы республиканской столицы состоится акция «Аллея Памяти», приуроченная к Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В рамках акции «Аллея Памяти» активисты молодежных организаций и каждый желающий житель города может принять участие в посадке яблоневой аллеи в память о своих близких и родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Ежегодно в памятном мероприятии принимают участие более 100 человек.
Организаторами акции выступают региональное общественно-государственное объединение ДОСААФ Республики, региональная молодежная общественная организация ДОСААФ Татарстана «Курс» и другие общественно-молодёжные организации.