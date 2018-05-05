Ещё
В Казани пройдет республиканская акция «Аллея Памяти»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани пройдет республиканская акция «Аллея Памяти» 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ежегодно в памятном мероприятии принимают участие более 100 человек.
5 мая в Парке Победы республиканской столицы состоится акция «Аллея Памяти», приуроченная к Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В рамках акции «Аллея Памяти» активисты молодежных организаций и каждый желающий житель города может принять участие в посадке яблоневой аллеи в память о своих близких и родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Ежегодно в памятном мероприятии принимают участие более 100 человек.
Организаторами акции выступают региональное общественно-государственное объединение ДОСААФ Республики, региональная молодежная общественная организация ДОСААФ Татарстана «Курс» и другие общественно-молодёжные организации.
ТК «Звезда»: последние новости
В выходные в Москву придут похолодание и дожди Сотни юнармейских отрядов поддержали акцию детей-сирот из Самарской области СМИ выяснили, что Илон Маск теряет 6,5 тысяч долларов в минуту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое правительство: кто уйдет, кто останется183
Певица погибла во время отдыха34
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой12
Переговоры Китая и США провалились121
Севастополец получил два года за пост в соцсети167
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение