На заправках Башкирии повысились цены на бензин

Не успели жители республики опомниться от апрельских изменений на табло бензоколонок, как новые метаморфозы не заставили себя ждать. В ночь на 5 мая цены на топливо повысились сразу на 30 копеек. АИ-92 теперь обойдется в 38,20 рубля, АИ-92 «Атум» в 38,80, цена АИ-95 «Атум» — 40,90 рубля, дизельного топлива — 41,20.

В апреле изменение стоимости топлива дважды била по кошелькам водителей. 7 и 25 апреля цифры на табло заправок увеличивались на 30 копеек. Эксперты в нефтяной области предупреждают о том, что подобные меры компании будут принимать до июля.

— Из-за увеличения стоимости акцизов, розничники поднимают цены на топливо, — рассказал Андрей Костин

По подсчетам Башстата, только за прошедший год топливо в республике подорожало на семь процентов.