Развитие Lufthansa тормозит Eurowings

Авиакомпания Lufthansa сообщила о замедлении роста прибылей в 1-м квартале этого года из-за больших расходов на развитие бюджетной авиакомпании Eurowings. Крупнейший перевозчик в Европе достиг оперативной прибыли EBIT в размере 26 млн евро — всего ан 4 проц. больше, чем года назад, и значительно ниже предсказываемых аналитиками 81,3 млн евро. Обороты снизились на 0,7 проц. До 7,64 млрд, что также ниже ожидаемых 8,2 млрдВ европейском авиационном секторе, как и ожидалось и предсказывалось экспертами нашего портала, происходит ускорение процессов консолидации. Немцы оказались в этом наиболее активными — они взяли под контроль Brussels Airlines, выкупили часть самолетов Air Berlin, а теперь быстро развивают Eurowings, чтобы заполнить пробел после банкротства Air Berlin. Чрезвычайные расходы, связанные с поглощением части активов бывшего конкурента, вызвали в Eurowings убытки в размере 203 млн евро, при том, что в прошлом году была прибыль в 71 млн евро. Стоимость модернизация авиалайнеров Air Berlin их перекраска, стоянки в ангарах и другие расходы будут чувствительными для Lufthansa еще несколько следующих месяцев, однако глава финансового отдела Ульрик Свенссон заявил, что банкротство Air Berlin «было жизненным шансом для консолидации германского рынка». Перевозчик снизил запланированный рост мощности перевозок с 9.5 до 8,5 процента из-за забастовок в дочерней Austrian Airlines, плохой погоды и решения об ограничении роста Eurowings для сохранения стабильной деятельности. Ранее пришлось сократить планы по развитию из-за задержек в поставке A320neo, b так как производитель двигателей к ним испытывает технические проблемы. В этом году Lufthansa получит всего 6 вместо 12 самолетов и начала переговоры с Airbus по поводу компенсаций.

Единственным положительным фактором для Группы было обесценивание доллара относительно евро, что в первом квартале привело к снижению расходов на топливо. В свою очередь грузовое подразделение Lufthansa Cargo почти удвоило свои прибыли благодаря оживлению международной торговли.

Немцы, оставаясь заинтересованными в консолидации, предложили итальянским властям, т.н. «приемочный лист», представляющий как они видят новую Alitalia с меньшим числом самолетов и работников. Вышеупомянутый Ульрик Свенсон заявил, что Lufthansa будет заинтересованна в итальянской авиакомпании ровно настолько, насколько та будет реструктуризована. «Как она выглядит сейчас нас совсем не интересует», — сказал он. Говорить о заинтересованности Группы компанией Norwegian, после покупки доли ее активов британской IAG, он отказался.