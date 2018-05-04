Российские индексы завершили торги в плюсе

Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии

Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,68% — до 2289,47 пункта, РТС — на 1,63%, до 1146,61 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:05 мск опустился на 0,36%, до 62,8 руб., евро — на 0,83%, до 74,95 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,77% — до $74,92 за баррель.