Российские индексы завершили торги в плюсе

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Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,68% — до 2289,47 пункта, РТС — на 1,63%, до 1146,61 пункта, следует из данных торгов.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:05 мск опустился на 0,36%, до 62,8 руб., евро — на 0,83%, до 74,95 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,77% — до $74,92 за баррель.
"В понедельник индекс РТС не выйдет за рамки диапазона в 1100-1200 пунктов, а индекс Московской биржи останется на уровнях в 2200-2300 пунктов, — прогнозирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. — По нашему прогнозу, пара доллар/рубль в понедельник может торговаться на уровнях в 62-63, а пара евро/рубль — в диапазоне 74,5-76".
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