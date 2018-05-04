Ночь за биткоин: в Венесуэле открыли отель с оплатой в криптовалюте

Семизвездочная гостиница находится в столице государства.

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Инновационный отель «Гумбольдт» был создан на основе гостиницы, построенной еще в 50-х годах прошлого века. На церемонии его открытия лично присутствовал президент страны Николас Мадуро

Президент отметил, что за услуги размещения в гостинице придется расплачиваться в единицах национальной криптовалюты — петро. Мадуро также выразил надежду, что туризм в перспективе станет одной из прибыльных отраслей экономики Венесуэлы

Стоит отметить, что первый выпуск национальной криптовалюты состоялся в январе 2018 года. По словам главы государства, виртуальные деньги помогут стране выбраться из глубокого экономического кризиса, охватившего Венесуэлу в последние годы.

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