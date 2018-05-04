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Ночь за биткоин: в Венесуэле открыли отель с оплатой в криптовалюте
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Ночь за биткоин: в Венесуэле открыли отель с оплатой в криптовалюте 

Мир24 43 минуты назад
Фото: Мир24
Семизвездочная гостиница находится в столице государства.
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Инновационный отель «Гумбольдт» был создан на основе гостиницы, построенной еще в 50-х годах прошлого века. На церемонии его открытия лично присутствовал президент страны Николас Мадуро.
Президент отметил, что за услуги размещения в гостинице придется расплачиваться в единицах национальной криптовалюты — петро. Мадуро также выразил надежду, что туризм в перспективе станет одной из прибыльных отраслей экономики Венесуэлы.
Стоит отметить, что первый выпуск национальной криптовалюты состоялся в январе 2018 года. По словам главы государства, виртуальные деньги помогут стране выбраться из глубокого экономического кризиса, охватившего Венесуэлу в последние годы.
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