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В Калининграде планируют построить завод по производству корейских трансмиссий
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В Калининграде планируют построить завод по производству корейских трансмиссий 

Вести Калининград 38 минут назад
Фото: Вести Калининград
Эту возможность обсудил сегодня глава региона Антон Алиханов с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Корея У Юн Гыном.
На встрече также подвели итоги торгово-экономического сотрудничества за 2017 год. Так, основу импорта из Южной Кореи составили машины. За прошлый год в регион ввезли транспортные средства и запчасти на 1 миллион 100 тысяч долларов. Почти на 80 тысяч долларов в область поступила мебель и постельные принадлежности. В тройке лидеров импорта — каучук. Продукцию химической промышленности из Республики Корея ввезли в регион на 37 тысяч долларов. В основе калининградского экспорта — текстиль. Так, в 2017 году в Южную Корею отправили калининградскую вату, войлок и фетр. Также осуществлялись поставки нашего стекла и изделий из чёрных металлов. А детали строительства завода трансмиссий уже начали обсуждать.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— Мы готовы предложить в том числе финансовую поддержку этому проекту — строительство завода по трансмиссиям и готовы в том числе рассматривать вопрос субсидирования строительства этого завода, капитальные затраты на его возведение. Сейчас будем обсуждать детали относительно того, какие технологические операции должны включать в производство трансмиссий. Надеемся, что наши предложения заинтересуют южно-корейскую сторону.
У Юн Гын, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея:
— Окончательное решение будет принято компаниями Hyundai и Kia. Поскольку они являются негосударственными. Это частные компании. Насколько мне известно, они очень заинтересованы в локализации трансмиссий в России и в Калининградской области.
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