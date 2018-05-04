В Калининграде планируют построить завод по производству корейских трансмиссий

На встрече также подвели итоги торгово-экономического сотрудничества за 2017 год. Так, основу импорта из Южной Кореи составили машины. За прошлый год в регион ввезли транспортные средства и запчасти на 1 миллион 100 тысяч долларов. Почти на 80 тысяч долларов в область поступила мебель и постельные принадлежности. В тройке лидеров импорта — каучук. Продукцию химической промышленности из Республики Корея ввезли в регион на 37 тысяч долларов. В основе калининградского экспорта — текстиль. Так, в 2017 году в Южную Корею отправили калининградскую вату, войлок и фетр. Также осуществлялись поставки нашего стекла и изделий из чёрных металлов. А детали строительства завода трансмиссий уже начали обсуждать.

— Мы готовы предложить в том числе финансовую поддержку этому проекту — строительство завода по трансмиссиям и готовы в том числе рассматривать вопрос субсидирования строительства этого завода, капитальные затраты на его возведение. Сейчас будем обсуждать детали относительно того, какие технологические операции должны включать в производство трансмиссий. Надеемся, что наши предложения заинтересуют южно-корейскую сторону.

У Юн Гын, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея: