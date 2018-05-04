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Маск назвал «тупыми» вопросы аналитиков на телеконференции
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Маск назвал «тупыми» вопросы аналитиков на телеконференции 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Американский предприниматель Илон Маск не сумел найти общий язык с аналитиками во время телеконференции, где была представлена финансовая отчетность. В результате, доверие инвесторов к резкому падению облигаций и котировок Tesla упало, сообщило агентство Reuters.
Так, во время мероприятия Маск резко оборвал двух аналитиков, которые интересовались потребностями компании Tesla в привлечении капитала, а также еще одного, который задал впрос о производстве Model 3.
Скучные тупые вопросы — не круто
— Илон Маск.
Однако в беседе с большим поклонником Tesla и видиоблогером Гэли Расселом Маск общался почти 20 минут.
Илон, тебе нужно повзрослеть. Перестань заглядываться на все, что блестит, и займись делом. Нужно отвечать на вопросы аналитиков, вопросы взрослых людей, а не фанатов
— аналитик Blue Book Ребекка Линдленд.
Вместе с тем, по мнению других участников встречи поведение Маска было «темпераментным».
В свое оправдание предприниматель ответил, что вопрос о капвложениях был глуп потому, что ответ на него содержался в новостной рассылке, которую аналитик получил заранее. А вопрос о спросе на Model 3 сам по себе абсурден, подчеркнул Маск.
В США выяснили, во сколько изобретателю Илону Маску обходятся его разработки. Одна из его компаний –Tesla — за минуту тратит 6,5 тысяч долларов, Если автопроизводитель электрокаров продолжит «сжигать» деньги такими же темпам, то уже к концу 2018 года компания рискует остаться без наличных средств, опасаются инвесторы. На что детище Маска спускает миллиарды долларов и может ли такая расточительность привести к скорому банкротству компании, разбирался «360».
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