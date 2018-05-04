Маск назвал «тупыми» вопросы аналитиков на телеконференции

Американский предприниматель Илон Маск не сумел найти общий язык с аналитиками во время телеконференции, где была представлена финансовая отчетность. В результате, доверие инвесторов к резкому падению облигаций и котировок Tesla упало, сообщило агентство Reuters

Так, во время мероприятия Маск резко оборвал двух аналитиков, которые интересовались потребностями компании Tesla в привлечении капитала, а также еще одного, который задал впрос о производстве Model 3.

Скучные тупые вопросы — не круто

— Илон Маск.

Однако в беседе с большим поклонником Tesla и видиоблогером Гэли Расселом Маск общался почти 20 минут.

Илон, тебе нужно повзрослеть. Перестань заглядываться на все, что блестит, и займись делом. Нужно отвечать на вопросы аналитиков, вопросы взрослых людей, а не фанатов

— аналитик Blue Book Ребекка Линдленд.

Вместе с тем, по мнению других участников встречи поведение Маска было «темпераментным».

В свое оправдание предприниматель ответил, что вопрос о капвложениях был глуп потому, что ответ на него содержался в новостной рассылке, которую аналитик получил заранее. А вопрос о спросе на Model 3 сам по себе абсурден, подчеркнул Маск.