Humble Bundle отдает Destiny 2 за 12 долларов

Каждую первую пятницу нового месяца Humble Bundle представляет набор Humble Monthly, который доступен при оформлении подписки за 12 долларов. В эту стоимость входят сразу несколько игр, иногда целый десяток, среди которых часто можно встретить ААА-проекты. Например, в апреле по подписке отдавали Deus Ex: Mankind Devided и Mafia 3. Общая стоимость раздаваемых игр часто превышает 100 долларов.

В этом месяце Humble Bundle предлагает оформить подписку за 12 долларов и сразу получить доступ к Destiny 2! Остальные игры набора будут анонсированы позже.