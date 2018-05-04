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Humble Bundle отдает Destiny 2 за 12 долларов
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Humble Bundle отдает Destiny 2 за 12 долларов 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
Каждую первую пятницу нового месяца Humble Bundle представляет набор Humble Monthly, который доступен при оформлении подписки за 12 долларов. В эту стоимость входят сразу несколько игр, иногда целый десяток, среди которых часто можно встретить ААА-проекты. Например, в апреле по подписке отдавали Deus Ex: Mankind Devided и Mafia 3. Общая стоимость раздаваемых игр часто превышает 100 долларов.
В этом месяце Humble Bundle предлагает оформить подписку за 12 долларов и сразу получить доступ к Destiny 2! Остальные игры набора будут анонсированы позже.
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