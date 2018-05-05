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#ЯПомнюДелом: пользователи Сети запустили вдохновляющую акцию ко Дню Победы
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#ЯПомнюДелом: пользователи Сети запустили вдохновляющую акцию ко Дню Победы 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пользователи Twitter запустили 4 мая акцию под названием #ЯПомнюДелом. Ее цель состоит в том, чтобы вдохновить людей на деле, а не на словах, и показать свое отношение к предстоящему Дню Победы.
Многие пользователи оценили акцию. При этом она нашла отклик не только среди пользователей социальной сети Twitter, но и «ВКонтакте».
Официально акция продлится в течение нескольких дней. За это время пользователи Сети будут делиться своими историями о добрых делах.
Девятого мая в Подмосковье пройдет традиционная акция «Бессмертный полк» — общественная акция‐шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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