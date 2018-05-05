#ЯПомнюДелом: пользователи Сети запустили вдохновляющую акцию ко Дню Победы

Пользователи Twitter запустили 4 мая акцию под названием #ЯПомнюДелом. Ее цель состоит в том, чтобы вдохновить людей на деле, а не на словах, и показать свое отношение к предстоящему Дню Победы.

Многие пользователи оценили акцию. При этом она нашла отклик не только среди пользователей социальной сети Twitter, но и «ВКонтакте».

Официально акция продлится в течение нескольких дней. За это время пользователи Сети будут делиться своими историями о добрых делах.