В мире началось великое переселение ценных бумаг

Международные инвесторы впервые с ноября 2016 года избавляются от бондов вторую неделю подряд, сообщает агентство Bloomberg

Чистый отток средств из бумаг с 26 апреля по 2 мая составил $1,2 миллиарда — это максимальный объем за последние 11 недель. Bloomberg обращает внимание, что отвращение у инвесторов вызывают облигации именно развивающихся стран (ЕМ — emerging markets). При этом акции компаний этих же стран вызывают у инвесторов по-прежнему высокий аппетит.

Приятного аппетита

Инвесторы, как всякие люди, ищут, где их деньги будут работать с большей отдачей, поэтому перетекание финансов из одних стран в другие — процесс совершенно естественный, говорит аналитик и финансовый консультант компании «Алор Брокер» Сергей Королев

«Инвесторы стали сбрасывать облигации развивающихся стран не потому, что в этих странах вдруг произошло что-то такое, от чего надо стремглав убегать. Если с бегством капиталов из России — которая тоже относится к ЕМ — всё понятно: санкции, „Русал“ , Дерипаска… — то в прочих турциях и бразилиях никаких потрясений не наблюдается. Просто где-то еще возникли условия, которые для инвесторов кажутся комфортнее», — сказал он «Ридусу»

Этим «где-то» в последние недели являются Соединенные Штаты , потому что ФРС только что объявила о неснижении процентной ставки. Это вызвало ожидания инвесторов, что следующий раз ФРС ставку поднимет. А после такого повышения ставка вплотную приблизится к значениям, которые существуют в странах из категории ЕМ.

«Совершенно естественно поэтому, что имея выбор между вложениями в долговые обязательства ФРС США и в оные же в той же России, инвесторы выбирают первое. Доходность и там, и тут примерно сравнялась, пусть все еще не в пользу США (3% по американским treasures против 5% по российскому суверенному долгу) — но риски-то инвестиций в США и инвестиций в Россию или в Турцию несравнимы. Так что risk aversion, отвращение к риску, это естественная реакция инвесторов на выравнивание процентной ставки между развивающимися странами и развитыми», — объясняет Королев.

Это как если вы будете решать, какому соседу дать в долг: у которого дом — полная чаша или который перебивается от зарплаты до зарплаты, проводит он аналогию. «Сейчас самое время наращивать портфель облигаций, потому что вместе с ростом ставки ФРС будет расти и их доходность».

Крылатые качели

Но почему тогда инвесторы не ведут себя точно таким же образом и с акциями стран ЕМ, продолжая в них вкладываться?

Потому что с акциями картина совсем не такая, какова она с бондами, объясняет эксперт.

«На американском рынке акций назревает некоторая коррекция в понижательную сторону. Поэтому выгоднее сейчас покупать акции развивающихся стран, где выше доходность. Из двух зол — гарантированное снижение доходности ценных бумаг в США и более высокими рисками на ЕМ — инвесторы выбирают меньшее. Потому что риск — это только вероятность, а предстоящая коррекция американского фондового рынка — данность», — констатирует он.

По апрельским данным Bank of America Merrill Lynch, приток инвестиций в фонды государственных казначейских бумаг составил около $4 миллиардов, при этом инвесторы вывели из американских акций $9,9 миллиарда.

Когда инвесторы теряют аппетит к риску, они практически в обязательном порядке переводят свои активы именно в американские государственные облигации, и в нынешнем перетекании средств нет поэтому ничего необычного, соглашается и экономический эксперт Антон Шабанов

«Это верно: инвесторы бросились скупать облигации казначейства США как самый надежный способ вложения средств. Но вот почему у них эти средства появились? Потому что инвесторы испугались держать на руках акции американских же компаний», — сказал он ранее «Ридусу», комментируя отчет Merrill Lynch.

В американской реальной экономике сейчас очень неопределенный период: у держателей акций нет уверенности, что компании, выпустившие эти акции, буду показывать прибыль в краткосрочной перспективе.