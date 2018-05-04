«Ночлежка» и петербургские кофейни устраивают благотворительную акцию

Благотворительная организация «Ночлежка» 19 мая проводит юбилейную 10-ю акцию «Эспресс-помощь». В этот день петербуржцы смогут купить свой любимый кофе по стандартной цене, а кофейни, участвующие в акции, переведут всю выручку от продажи напитков в благотворительный фонд.

Все вырученные средства пойдут на нужны бездомных петербуржцев, и они смогут получить шанс выбраться с улицы и вернуться к обычной жизни. За предыдущие 9 акций вместе с почти 200 кофейнями-участниками «Ночлежка» собрала 1 568 138 рублей. Этих денег хватило на комплексную помощь 197 подопечным организации.

Список всех заведений, участвующих в акции, можно посмотреть здесь.

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