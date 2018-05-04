В Калининградской области стартовал мотосезон

В день его открытия активисты и сотрудники ГИБДД вышли на улицы для того, чтобы напомнить автомобилистам правила дорожного движения. На одной из заправок города участники акции «Внимание, мотосезон!» вручали владельцам всех видов транспорта памятки. Таким образом, они хотели привлечь внимание водителей к появлению на дорогах мотоциклов.

Александр Михалькевич, мотоциклист:

— Что касается мотоциклистов, нам нужно быть внимательными от начала до конца. А автомобилисты — расслабленные люди. Хотелось бы, что бы они тоже участвовали в нашей акции и внимательно смотрели в зеркала 00:38 Анастасия Лещенко, участница акции:

— Для меня это хороший вариант напомнить автомобилистам о двухколёсных друзьях, что они появляются на дороге и, что нужно быть повнимательнее.