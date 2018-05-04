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Пользователи соцсетей запустили акцию ко Дню Победы
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Пользователи соцсетей запустили акцию ко Дню Победы 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Пользователи Twitter запустили акцию #ЯПомнюДелом, цель которой — вдохновить людей не на словах, а на деле показать свое отношение к грядущему Дню Победы, передает ФАН.
Многим акция пришлась по душе и вызвала отклик пользователей не только Twitter, но и «ВКонтакте».
"Проведите время с ветеранами, окажите им помощь или просто пообщайтесь, почтите память тех, кого уже нет с нами, возложением цветов, посильной помощью в восстановлении памятников — прислушайтесь к своему сердцу и сделайте то, что считаете нужным. И самое главное, помните — мы нужны ветеранам каждый день, память должна жить в наших сердцах круглый год, а не только в специально отведенные для этого праздничные дни", — говорит организатор акции Маргарита Саваж.
Официально акция продлится несколько дней, все это время пользователи будут делиться своими историями о добрых делах, больших и маленьких.
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