Исследование: у многих блокчейн-проектов нет минимального жизнеспособного продукта

Сначала инвестиции, а только потом — разработка. Готового продукта не имеют почти половина запущенных в этом году ICO.

Аналитическая компания ICO Ratings провела исследование проектов первичного размещения токенов. Оно показало, что на первом этапе блокчейн-проекты имеют только техническую документацию.

Все дело — в деньгах. На разработку минимального жизнеспособного продукта (MVP) требуются серьезные средства, которых у разработчиков нет. По сути инвесторам приходится вложиться в идею: они не могут проверить ни производительность сети, ни ее пропускную способность.

Люди, которые инвестируют вслепую, сильно рискуют, уверен сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис . По его мнению, только 10-15% ICO смогут реально довести проект до конца и обеспечить его жизнеспособность:

Владимир Смеркис сооснователь платформы для криптофондов TokenBox «Действительно, огромное количество проектов не имеют продукта, и даже MVP, то есть минимально способного продукта на этапе ICO. Дело в том, что даже Ethereum запускал свое ICO, они тогда продавали по 30 центов свои токены, сейчас они стоят около 800 долларов, не имели готового продукта. Это было не сравнить с тем, что сейчас есть у Ethereum, в частности. Такая статистика говорит о том, что, действительно этот способ привлечения инвестиций был очень легок для ребят, которые придумывали новые технологии и продолжают их придумывать, которым нужны средства, так называемой, precede-стадии, то есть, стадии, когда есть идеи, есть команда и готового продукта нет. Безусловно, это говорит о следующем, что большая часть, я думаю, что процентов 80-85, может быть, даже 90% проектов, которые выходят на ICO, не смогут довести этот продукт до конца, не смогут обеспечить его жизнеспособность. Сейчас сложность по сборам ICO связана с тем, что вся инфраструктура для проведения ICO дорожает. Весь маркетинговый, прежде всего, бюджет является достаточно дорогим, потому что ICO огромное количество. Тем не менее, так же, как было и с бумом доткомов. 10-15% проектов смогут все-таки реализовать продукт, на мой взгляд и показать, действительно, очень высокую доходность тем людям, которые в них инвестируют. Очень внимательно необходимо относиться к выбору тех ICO-проектов, в которые люди приносят свои биткоины или Ethereum, или другую криптовалюту, или, как в случае с Telegram, свои фиатные средства, то есть доллары, рубли и так далее. Конечно, это очень большая, очень рисковая отрасль, в которой можно достаточно много заработать и очень много потерять».

Сейчас 83% монет стоят дешевле, чем во время предпродажи. Эксперты считают, этот фактор существенно повлиял на то, что размещать новые токены на бирже стали меньше. Если в конце прошлого года этот показатель был на уровне 33%, то в этом году — всего 21%.