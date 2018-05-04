Мэрия Москвы согласовала проведение акции «За свободный интернет» на проспекте Академика Сахарова

Об этом сообщил «РГ» руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. Как и просили организаторы, городские власти согласовали проведение акции 13 мая численностью 5 тысяч человек.

Глава департамента рассказал, что в заявке, поступившей в мэрию, была указана в качестве желаемого места проведения мероприятия улица Тверская. Но в связи с тем, что в городе еще проходит фестиваль «Московская a’capella» и на всех площадках в центре города идут концерты, послушать которые собираются тысячи зрителей, для акции властями предложен проспект Академика Сахарова. «Я надеюсь, что мы придем к согласию», — сказал Владимир Черников

Основания на достижение компромисса у властей есть, так как таким же образом у сторонников «Свободного интернета» развивались события в период организации такой же акции 30 апреля. Они тоже хотели провести ее на Тверской, но согласились с предложением мэрии столицы перейти на тот же проспект Академика Сахарова — ведь и это центр столицы.

А вот сторонники блогера Алексея Навального предложение властей провести свою акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова, к сожалению, отвергли. Сам же Алексей Навальный на своей странице в Twitter призвал москвичей выходить на Тверскую, не смотря на то, что акция не согласована.