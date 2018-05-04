Ещё
Мэрия Москвы согласовала проведение акции «За свободный интернет» на проспекте Академика Сахарова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэрия Москвы согласовала проведение акции «За свободный интернет» на проспекте Академика Сахарова 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: РИАМО
Об этом сообщил «РГ» руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. Как и просили организаторы, городские власти согласовали проведение акции 13 мая численностью 5 тысяч человек.
Глава департамента рассказал, что в заявке, поступившей в мэрию, была указана в качестве желаемого места проведения мероприятия улица Тверская. Но в связи с тем, что в городе еще проходит фестиваль «Московская a’capella» и на всех площадках в центре города идут концерты, послушать которые собираются тысячи зрителей, для акции властями предложен проспект Академика Сахарова. «Я надеюсь, что мы придем к согласию», — сказал Владимир Черников.
Основания на достижение компромисса у властей есть, так как таким же образом у сторонников «Свободного интернета» развивались события в период организации такой же акции 30 апреля. Они тоже хотели провести ее на Тверской, но согласились с предложением мэрии столицы перейти на тот же проспект Академика Сахарова — ведь и это центр столицы.
А вот сторонники блогера Алексея Навального предложение властей провести свою акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова, к сожалению, отвергли. Сам же Алексей Навальный на своей странице в Twitter призвал москвичей выходить на Тверскую, не смотря на то, что акция не согласована.
Сегодня прокуратура города Москвы объявила организаторам этой акции предупреждение, напомнив, что она считается незаконной и носит чисто провокационный характер. В связи с этим все вопросы по ее организации и проведению теперь уже находятся в компетенции правоохранительных органов и силовых структур. И, если несмотря на это предупреждение, порядок проведения в городе митингов и других массовых мероприятий будет нарушен, организаторам и участникам акции придется отвечать по закону. Москвичей же и гостей столицы Владимир Черников попросил быть внимательными и не поддаваться на провокации.
Российская Газета: последние новости
ЦБ повысил курс доллара на 1,5 рубля Почему аварийное жилье появляется быстрее, чем расселяется США вернули Ираку порядка 4 тысяч древних артефактов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу72
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов178
Певица погибла во время отдыха10
Силуанов рассказал о пользе нового налога209
Пекин уступает под напором Трампа153
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение