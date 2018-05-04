Эфиопия будет выращивать сельхозкультуры, используя технологию Cardano

Правительство Эфиопии и компания Cardano подписали на днях протокол о намерениях. Данное соглашение позволит эфиопским разработчикам применить блокчейн в сфере агротехнологии.

Глава Cardano (ADA) Чарльз Хоскинсон сообщил, что в соглашение с Министерством науки и технологии Эфиопии входят также вопросы подготовки местных разработчиков для дальнейшего использования блокчейн-технологии.

Джон О’Коннор, директор по работе с африканским сектором компании IOHK, которая является учредителем Cardano, сказал, что в Эфиопии планируют приступить к использованию агротехнической платформы на базе блокчейна к концу 2018 года.

В протоколе о намерениях не оговорены какие-то конкретные сроки и обязательства, поскольку это еще может подлежать обсуждению между представителями разных партий.

Cardano была запущена в сентябре 2017 года и является одной из топовых криптовалют по объему рыночной капитализации, который составляет $9,4 млрд Альткоин использует протокол Proof-of-Stake (PoS) вместо протокола Proof-of-Work (PoW), поскольку первый считается более эффективным. На данный момент монета ADA торгуется по курсу $0,36.

Неделю назад ведущая мировая криптовалютная биржа Binance заключила соглашение с блокчейн-организацией Crypto Savannah, расположенной в Уганде . Цель сотрудничества — экономическое развитие в странах Восточной Африки.

текст: Марина Шматкова, фото: Shutterstock