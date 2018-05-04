Портал «Петрозаводск говорит» собрал лучшие вакансии недели 

Топ-5 актуальных предложений с самой высокой заработной платой.
Портал «Карельские Вести» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.
1. Frontend-программист — до 150 000 рублей.
2. Backend-программист — до 150 000 рублей.
3. Супервайзер торговых представителей — от 90 000 до 120 000 рублей.
4. Директор филиала — от 80 000 рублей.
5. Директор магазина — от 73 000 рублей.
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