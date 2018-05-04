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Продажи машин в Западной Европе выросли на 9,1%
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Продажи машин в Западной Европе выросли на 9,1% 

Вести.Ru 15 минут назад
Фото: Вести.Ru
EPA-EFE FOCKE STRANGMANN
Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Продажи автомобилей в Западной Европе выросли на 9,1% в апреле по сравнению с прошлым годом, чему способствовало время пасхальных праздников в этом году, согласно отраслевым данным, собранным автомобильным ведомством LMC. Регистрация новых автомобилей в прошлом месяце составила 1,22 млн, так как на многих рынках наблюдалось большее количество дней продажи, чем в апреле 2017 года, сообщила консалтинговая фирма. Данные LMC основаны на национальных данных и оценках для некоторых более мелких рынков. Сезонно скорректированная годовая ставка (SAAR) западноевропейских продаж выросла скромными темпами в 1,1% — с 14,27 млн автомобилей в марте до 14,42 млн в апреле — все еще ниже среднего показателя в 14,72 млн за текущий год. "Результаты были твердыми, но не впечатляющими", — сказал аналитик LMC Дэвид Оукли. Продажи выросли на 6,5% в Италии, на 8% в Германии, на 9% во Франции, а также на 10,4% в Великобритании и 12,3% в Испании, согласно данным, опубликованным в последние дни.
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