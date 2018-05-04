Экономика слаба, но Путин вкладывается в новую ракету-убийцу

Военная сфера получает все больше денег, но не везде. В то время как Китай продолжает вкладывать в нее огромные средства, Россия уменьшает бюджет, а в Германии разразился скандал из-за запущенного состояния обороны. Это может отразиться и на немецко-норвежском контракте на подводные лодки, который проиграл принадлежащий «Саабу» «Кокумс» (Kockums).

Расходы на оборону в мире вновь растут. Конфликты и растущее напряжение во многих точках мира за 2017 год подняли глобальные военные расходы на 1,1% по сравнению с предыдущим годом.

Это демонстрирует последняя сводка от СИПРИ, Стокгольмского международного института исследований мира.

Саудовская Аравия. Как утверждает эксперт СИПРИ Нан Тян (Nan Tian), рост в течение 2017 года во многом объясняется тем, что в оборону все больше средств вкладывают страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Тут в первую очередь выделяются Китай, Индия

Вложения китайского руководства в модернизацию обороны и его ясная демонстрация своих интересов в восточных частях Азии заставили и другие страны увеличить инвестиции в оборону. Китай сейчас отчисляет на оборону в два раза больше, чем десять лет назад, в то время как Вьетнам — чуть менее половины от прежних сумм. Япония же остается практически на том же уровне.

Для шведов, возможно, довольно интересно, что Россия, согласно СИПРИ, впервые с 1998 года уменьшает свои расходы на военную сферу. Слабость российской экономики привела к тому, что на оборону в 2016-2017 годах было выделено на 20% меньше.

Симон Веземан (Siemon Wezeman), который в СИПРИ изучает оружие и военные расходы, утверждает, что российский оборонный бюджет с 2014 года страдает от экономических проблем страны.

Но президент Владимир Путин в то же время ставит в приоритет модернизацию военных сил. Это было заметно, когда Путин недавно продемонстрировал ряд новых типов устрашающего оружия, в том числе комплекс под названием «Авангард» с ракетами, оснащенными ядерными боеголовками, которые могут перемещаться со скоростью в 20 раз быстрее скорости света.

По системе расчетов СИПРИ, расходы Швеции в военной области с 2016 по 2017 год оставались на неизменном уровне. В пересчете на общие объемы экономики шведские оборонные инвестиции уменьшились и сейчас находятся на уровне, соответствующем 1% ВВП. Это значит, что Швеция вкладывает в военную сферу половину от той целевой суммы, которую определил оборонный альянс НАТО для своих членов.

Страна НАТО Германия отчисляет 1,2% ВВП, и там сейчас разгорелись ожесточенные дебаты насчет средств, уходящих на оборону. Ранее в этом году появилась информация о том, что большая доля немецкой оборонной системы отчасти непригодна к использованию. Все шесть подводных лодок периодически бывают недоступны для использования, а летать может только каждый третий истребитель.

Это заставило министра обороны Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), ХДС, по информации немецких СМИ, потребовать еще 12 миллиардов евро на период ее мандата, чтобы исправить часть недостатков. Новый министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz), СДПГ, согласился лишь на половину.

В ответ сейчас Урсула фон дер Ляйен угрожает свернуть два больших оборонных проекта. Речь в том числе идет о покупке новых подводных лодок для немецких ВМС. Закупка должна быть произведена при сотрудничестве с Норвегией у немецкой компании «ТюссенКрупп» (ThyssenKrupp) за 4,3 миллиарда евро.

Норвегия ранее отказалась покупать новые подводные лодки у «Кокумса», который принадлежит «Саабу». Если сотрудничество застопорится, это будет иметь большие последствия для норвежской обороны, а также скажется на числе рабочих мест в Германии. Таким образом это во многих отношениях политически щекотливый вопрос.

Другой проект, оказавшийся под угрозой, как минимум настолько же политически щекотлив и касается французско-немецкого сотрудничества в связи с транспортными самолетами для солдат спецподразделений. Решение прервать такое сотрудничество, в то время как Франция и Германия решили попытаться совместно разработать новый общий истребитель, может иметь большие последствия.

Десять стран с самыми масштабными отчислениями на оборону

США : 610 миллиардов долларов, 36% от совокупных расходов на оборону в мире

Китай: 228 миллиардов долларов, 13%

Саудовская Аравия: 69 миллиардов долларов, 4%

Россия: 66 миллиардов долларов, 4%

Индия: 63 миллиарда долларов, 4%

Франция: 57 миллиардов долларов, 3%

Япония: 45 миллиардов долларов, 3%

Германия: 44 миллиарда долларов, 3%

Всего в мире: 1 739 миллиардов долларов, 100%