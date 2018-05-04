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В Курске прошла акция «Чистый берег»
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В Курске прошла акция «Чистый берег» 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Уборку прибрежной зоны планируется также провести осенью
В рамках акции «Чистый берег», инспекторы ГИМС и около 50 студентов Юго-западного государственного университета расчистили от мусора территорию двух пляжей в районе парка Боева дача.
— Первая часть акции «Чистый берег» подходит к своему завершению. Перед началом купального сезона все официальные пляжи будут благоустроены и очищены от мусора, — говорит заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Курской области Александр Филаткин. — Впереди у курян три полноценных летних месяца пребывания на свежем воздухе вблизи водоема, а у инспекторов ГИМС — напряженная профилактическая работа с населением.
Осенью, после завершения купального сезона, спасатели также планируют привести в порядок прибрежную зону.
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