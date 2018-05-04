Свыше 10 площадок примут участие в акции «Лес Победы» в Котельниках

Более десяти площадок определили в городском округе Котельники для участия в акции «Лес Победы». Об этом сообщил заместитель главы городского округа Андрей Булгаков.

В городском округе Котельники определено 12 площадок, на которых 12 мая будем высаживать деревья и декоративные кустарники в рамках акции «Лес Победы». Она пройдет на всей территории города: во дворах, скверах, у образовательных учреждений и прибрежных зон, вдоль детских игровых площадок

— Андрей Булгаков.

Заместитель главы Котельников отметил, что высадка будет проводиться в микрорайонах Силикат, Южный, Ковровый, Белая Дача, а также у школ № 2 и № 3, дивизионной пушки в сквере микрорайона Ковровый. Центральной площадкой в городском округе станет территория у Дома культуры «Силикат».

В рамках акции «Лес Победы» в Котельниках будут высажены липа, пурпурная ива, рябина, сирень, жасмин, черемуха, вишня, яблони и другие деревья. Деревья закупаются в специальном питомнике.