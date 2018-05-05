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Доход губернатора Югры в 2017 году снизился на 4,6%
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Доход губернатора Югры в 2017 году снизился на 4,6% 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
ТАСС, 5 мая. Доходы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Натальи Комаровой в 2017 году составили порядка 2,778 млн рублей, тогда как в прошлом году она заработала около 2,913 млн рублей. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.
Декларированный доход за 2017 год составил 2 млн 778 тыс. 953 рублей, отмечается в опубликованном документе. По итогам 2016 года Наталья Комарова заработала 2 миллиона 913 тыс. 705 рублей, в том числе пенсия составила — 217,4 тыс. рублей.
Таким образом, за год ее доходы снизились приблизительно на 4,62%.
Перечень недвижимого имущества губернатора Югры не изменился. Ей принадлежит квартира площадью 186,2 кв. м и машиноместо. Также в пользовании Комаровой находится жилой дом площадью 459,3 кв. м.
ТАСС: последние новости
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