Доход губернатора Югры в 2017 году снизился на 4,6%

Декларированный доход за 2017 год составил 2 млн 778 тыс. 953 рублей, отмечается в опубликованном документе. По итогам 2016 года Наталья Комарова заработала 2 миллиона 913 тыс. 705 рублей, в том числе пенсия составила — 217,4 тыс. рублей.

Таким образом, за год ее доходы снизились приблизительно на 4,62%.

Перечень недвижимого имущества губернатора Югры не изменился. Ей принадлежит квартира площадью 186,2 кв. м и машиноместо. Также в пользовании Комаровой находится жилой дом площадью 459,3 кв. м.