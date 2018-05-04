Молодые парламентарии Троицка организуют акцию ко Дню Победы

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Представители Молодежной палаты Троицка 9 мая организуют ежегодную акцию ко Дню Победы.

— На данный момент у нас уже есть точный план мероприятий на текущий месяц. Одна встреча пройдет в канун самого главного праздника. В День Победы, перед началом и во время шествия, наши активисты будут раздавать жителям и гостям городского округа георгиевские ленточки. Это символ Победы, и мы хотим, чтобы у каждого человека он был, — прокомментировали представители Молодежной палаты городского округа Троицк.

Они добавили, что сейчас определяется точное количество лент, которые смогут раздать ребята во время праздника. В акции примут участие все представители объединения.