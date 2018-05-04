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Мега-распродажа в GearBest: более 160 товаров со скидкой до 70%
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Мега-распродажа в GearBest: более 160 товаров со скидкой до 70% 

MDDevice 45 минут назад
Фото: MDDevice
Курс рубля к доллару стабильно падает, а цены в магазинах стабильно растут, что не лучшим образом сказывается на покупательской способности россиян. Чтобы не тратить много денег на покупки и не переплачивать сетям распространения, покупать лучше всего в интернет-магазине GearBest: как раз сегодня здесь стартовала очень масштабная распродажа гаджетов и устройств с самым разным функционалом.
В акции участвует свыше 160 товаров из 14 категорий, и скидка на них достигает невероятных 70%, причем на некоторые лоты цена начинается ровно от 1 доллара США. Бесплатную доставку тоже никто не отменял — она действует практически на все товары из каталога распродажи. Упомянутые категории — это радиоуправляемые игрушки и дроны, компьютерная техника, планшеты, потребительская электроника, умная электроника для дома, смартфоны и аксессуары к ним, светотехника, электроинструменты, игрушки и хобби, электронные сигареты, товары для дома и сада, для походов и отдыха на природе, а также одежда и аксессуары. Выбор настолько велик, что буквально каждый посетитель найдет среди всего многообразия то, что нужно именно ему.
Например, квадрокоптер JJRC H37 ELFIE со складными винтами можно купить буквально за $1,5, и это не шутки. Дрон очень понравится детям, а если нужно более профессиональное решение, то ваш выбор — это DJI Mavic Pro за $1100. В наличии также есть и различные товары от всеми любимой компании Xiaomi — фитнес-трекеры, смартфоны, умные часы и даже сетевое оборудование, включая маршрутизатор Wi-Fi Router 3 за $33 и усилитель сигнала Wi-Fi за $10. В категории планшетов, отметим, есть еще и ноутбуки, даже игровые, а в разделе домашней электронике вас ждут умные роботы-пылесосы, современные смарт-ТВ с большой диагональю, в том числе и от Xiaomi. Также не пропустите скидки на смартфоны ASUS, Huawei, ZTE и других крупных брендов, или выгодные цены на рюкзаки, рации, походные ножи и гироскутеры. Эти и другие товары ждут вас в новой акции от GearBest, так что не упустите свой шанс купить нужный гаджет по супер-выгодной цене!
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