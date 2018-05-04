Рубль обретает силу

Российский рубль к концу недели обрел силу, и укрепляется второй день подряд. С чем связано такое изменение настроений?

По состоянию на 15:45 по московскому времени доллар стоит 62,85 руб., единая европейская валюта — 75,18 руб. На ситуацию на валютном рынке РФ влияют прежде всего внешние факторы.

Санкционные риски, безусловно, все еще присутствуют, однако эти опасения несколько снизились, и рубль все же должен отыграть хотя бы часть потерь.

Основной фактор — снижение доходностей по американским долговым бумагам. Сегодня доходности по десятилетним трежерис опустились ниже отметки в 2,92%, а ведь еще буквально несколько дней назад показатель превышал психологически важную отметку в 3%.

Чем ниже меньше разница в ставках между российскими бумагами и американскими, тем более привлекательными для вложений становятся ОФЗ и другие бумаги, номинированные в рублях.

По десятилетним ОФЗ доходность пока остается в районе 7,3%. Впрочем, здесь также важны еще и ожидания рынка относительно дальнейшей политики регуляторов.

На этой неделе состоялось заседание Федеральной резервной системы , по итогам которой было сделано неоднозначное заявление, многие эксперты увидели в не нежелание Феда также агрессивно повышать ставки.

Кроме того, сегодня вышли данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США — едва ли не самая важная статистика.

За месяц американская экономика создала всего 164 тыс. рабочих мест, при этом рост почасовой заработной платы не оправдал ожидания аналитиков.

Все это может говорить о грядущем завершении цикла ужесточения монетарной политики ФРС. В таком случае интерес к развивающимся рынкам может начать расти.