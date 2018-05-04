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Рубль обретает силу
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Рубль обретает силу 

Вести Экономика 58 минут назад
Фото: Reuters
Российский рубль к концу недели обрел силу, и укрепляется второй день подряд. С чем связано такое изменение настроений?
По состоянию на 15:45 по московскому времени доллар стоит 62,85 руб., единая европейская валюта — 75,18 руб. На ситуацию на валютном рынке РФ влияют прежде всего внешние факторы.
Санкционные риски, безусловно, все еще присутствуют, однако эти опасения несколько снизились, и рубль все же должен отыграть хотя бы часть потерь.
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Основной фактор — снижение доходностей по американским долговым бумагам. Сегодня доходности по десятилетним трежерис опустились ниже отметки в 2,92%, а ведь еще буквально несколько дней назад показатель превышал психологически важную отметку в 3%.
Чем ниже меньше разница в ставках между российскими бумагами и американскими, тем более привлекательными для вложений становятся ОФЗ и другие бумаги, номинированные в рублях.
По десятилетним ОФЗ доходность пока остается в районе 7,3%. Впрочем, здесь также важны еще и ожидания рынка относительно дальнейшей политики регуляторов.
На этой неделе состоялось заседание Федеральной резервной системы, по итогам которой было сделано неоднозначное заявление, многие эксперты увидели в не нежелание Феда также агрессивно повышать ставки.
Кроме того, сегодня вышли данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США — едва ли не самая важная статистика.
За месяц американская экономика создала всего 164 тыс. рабочих мест, при этом рост почасовой заработной платы не оправдал ожидания аналитиков.
Все это может говорить о грядущем завершении цикла ужесточения монетарной политики ФРС. В таком случае интерес к развивающимся рынкам может начать расти.
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