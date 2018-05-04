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Уфимцев приглашают приехать на работу на велосипеде
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Уфимцев приглашают приехать на работу на велосипеде 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе состоится всероссийская акция «На работу на велосипеде». В пятницу, 18 мая, жителям башкирской столицы предлагают оставить свои автомобили и отправиться на работу и учёбу на более экологичном транспорте.
Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, привлечение внимания к проблемам экологии и улучшению транспортной доступности, сообщают организаторы события.
— В прошлом году акция прошла в 35 субъектах РФ, к ней присоединились более 200 организаций, общее число которых превышает 1 миллион человек, — рассказывают авторы идеи.
Организаторы собираются провести акцию повторно 21 сентября.
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