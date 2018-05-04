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Губернатор Югры Наталья Комарова заработала в 2017 году 2,8 млн рублей
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Губернатор Югры Наталья Комарова заработала в 2017 году 2,8 млн рублей 

Rambler News Service 53 минуты назад
Фото: РИА "Новый День"
Доход губернатора ХМАО Натальи Комаровой по итогам 2017 года снизился на 150 тыс. руб. в сравнении с 2016 годом и составил 2,8 млн руб., сообщает URA.RU со ссылкой на ее декларацию.
В собственности у Комаровой остались все те же объекты: квартира площадью 186 квадратных метров и машиноместо. В пользовании у нее жилой дом площадью 459 квадратных метров.
Издание отмечает, что среди заместителей губернатора больше всех заработала руководитель представительства ХМАО при правительстве РФ Фануза Арсланова. Ее доход за 2017 год составил 9,3 млн руб. За год показатель не изменился.
Меньше всех среди заместителей Комаровой заработал Павел Сидоров — 4,9 млн руб. Годом ранее он декларировал доход в размере 3,8 млн руб.
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