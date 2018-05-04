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К 2030 году уровень жизни в Ленобласти будет сопоставим с уровнем жизни в скандинавских странах
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К 2030 году уровень жизни в Ленобласти будет сопоставим с уровнем жизни в скандинавских странах 

Ivyborg.ru 41 минуту назад
Фото: Ivyborg.ru
До 2030 года уровень жизни в Ленобласти поднимется до уровня жизни скандинавских стран, например, Финляндии или Швеции. Об это сообщил губернатор региона Александр Дрозденко
Это означает повышение уровня зарплат и уровня медицинского и социального обеспечения. Также это повышенная доступность госуслуг. Например, в Суоми средняя зарплата составляет 3 тыс. евро, что в переводе на нынешний курс равняется чуть более 225 тыс. рублей. Однако в этом случае цены на недвижимость и услуги должны пропорционально увеличится.
Также Дрозденко отметил, что население Ленобласти неумолимо увеличивается. Сейчас в регионе живет 1,8 млн человек.
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